Трое детей погибли при пожаре в частном доме в Хабаровском крае

Несчастье в Хабаровском крае: там за ночь произошло сразу два страшных пожара. В селе Бриакан загорелся частный дом, внутри находились трое детей, младшему из которых было два года. Спасти малышей не удалось.

В столице региона сгорел многоквартирный деревянный дом, в нем проживали девять человек. Возгорание произошло на первом этаже, за считанные секунды пламя перебросилось на крышу, в результате кровля обрушилась. Под завалами спасатели обнаружили одного погибшего.

Ранее Пятый канал сообщал о крупном пожаре на севере Москвы.