Хиллари Клинтон назвала решение о выходе США из ДРСМД «подарком» Путину

Решение главы Белого дома Дональда Трампа по выходу США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности стало «подарком» лидеру России Владимиру Путину. Такое заявление сделала Хиллари Клинтон во время выступления в Джорджтаунском университете в среду, 6 февраля.

— Я думаю, это подарок Путину. Москва не понесла никакой ответственности за обман, — приводит ее слова газета The Hill.

Экс-госсекретарь добавила, что смогла бы прийти к дипломатичному выходу из ситуации на месте главы государства.

— Последнее, что сейчас нужно миру, — это гонка ядерных вооружений, — сказала она.

Ранее Пятый канал рассказывал о предложенных военным экспертом способах по возвращению США к переговорам по ДРСМД.