Военный эксперт напомнил о способе вернуть США к переговорам по ДРСМД

, 8:43 50

Президент Академии геополитических проблем Леонид Ивашов заявил, что Вашингтон должен почувствовать прямую угрозу ракетного удара для того, чтобы «возникло желание договариваться».

Фото: www.globallookpress.com

Соединенные Штаты вернутся к переговорам по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в случае возникновения опасности. Такое мнение высказал генерал-полковник Леонид Ивашов, его слова приводит «Военно-промышленный курьер».

Военный аналитик напомнил, как размещение на Чукотке комплексов РС-10 «Пионер» вернуло Рональда Рейгана за стол переговоров. В середине 80-х американская территория оказалась в досягаемости советских ракет, что побудило власти страны отказаться от агрессивных планов.

Кроме того, президент Академии геополитических проблем выступил за еще более глубокое взаимодействие с Китаем для противодействия США. Он подчеркнул, что «возможность совместного ответного удара может отрезвить американцев», которые боятся такого союза.

Ранее Пятый канал сообщал, что после выхода из ДРСМД США будут создавать запрещенные договором ракеты.

Читайте также

Только в нашей группе в ОK!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

9:59
Создатели «Симпсонов» анонсировали выход новых серий
9:49
Эммануил Виторган впервые показал 11-месячную дочь — фото
9:44
Хиллари Клинтон назвала решение о выходе США из ДРСМД «подарком» Путину
9:42
Более десяти человек пострадали в ДТП в Нижнем Новгороде — видео
9:29
Япония добровольно отказалась от фразы «незаконная оккупация Курил»
9:15
Electronic Arts признали провал Battlefield V
8:57
Ленивец, фламинго и фалафель. Эмодзи, которые будут популярны в 2019 году—видео
8:50
Момент обрушения фасада жилого дома в Саратове попал на видео
8:43
Военный эксперт напомнил о способе вернуть США к переговорам по ДРСМД
8:37
Toyota анонсировала новую Corolla для российского рынка
8:31
Экс-солистка группы SЕRЕВRО взбудоражила сеть жарким фото
8:25
Депутаты собираются «ликвидировать» российские дачи
8:15
Видео: Серьезный пожар произошел у автовокзала в Челябинске
8:09
Как сотрудники Генконсульства США в Екатеринбурге переносят морозы — видео
7:53
Пророчество Ванги: Президентом Украины может стать Зеленский
7:44
Фристайлист Максим Буров стал чемпионом мира в лыжной акробатике
7:38
Певица Zaz призналась в симпатии к творчеству Земфиры и Ильи Лагутенко
7:34
Ученые рассказали о пользе секса в пожилом возрасте
7:29
Проклятие Михайловского замка или какие еще легенды хранит резиденция Павла I
7:19
Юный Трамп задремал на выступлении тезки и проснулся знаменитым — фото

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

6 февраля

Лавров о «предложении» перезаключить ДРСМД: РФ будет действовать зеркально

14 февраля — День святого Валентина
15 февраля — День памяти воинов-интернационалистов
18 февраля — День транспортной полиции
Вкусный праздник — Международный день блина

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Пятый канал раскрывает главные «Загадки подсознания»

10 февраля в 13:05 вас неумолимо потянет включить телевизор. Сделайте это. Сядьте поудобнее, расслабьтесь… Ваши ноги и руки отдыхают… Все ваше внимание сосредоточено на Пятом канале. Вас ничто не может отвлечь от просмотра нового проекта канала «Загадки подсознания».

5-tv.ru

Цифры дня

Московские телезрительницы верны Своим!

Детектив «Свои» уверенно лидирует в столичном телеэфире. 28 января, в понедельник, Пятый традиционно занял первое место с долей 11,7% в аудитории «Женщины 25-59» среди всех федеральных каналов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Федеральный канал научит нас быть богатыми, счастливыми и здоровыми

Пятый канал запускает новый проект «Загадки подсознания».

5-tv.ru

Реклама