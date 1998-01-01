Соединенные Штаты вернутся к переговорам по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в случае возникновения опасности. Такое мнение высказал генерал-полковник Леонид Ивашов, его слова приводит «Военно-промышленный курьер».

Военный аналитик напомнил, как размещение на Чукотке комплексов РС-10 «Пионер» вернуло Рональда Рейгана за стол переговоров. В середине 80-х американская территория оказалась в досягаемости советских ракет, что побудило власти страны отказаться от агрессивных планов.

Кроме того, президент Академии геополитических проблем выступил за еще более глубокое взаимодействие с Китаем для противодействия США. Он подчеркнул, что «возможность совместного ответного удара может отрезвить американцев», которые боятся такого союза.

Ранее Пятый канал сообщал, что после выхода из ДРСМД США будут создавать запрещенные договором ракеты.