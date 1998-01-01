Чеферин переизбран президентом УЕФА

Словенец Александер Чеферин переизбран на четырехлетний срок президентом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Выборы прошли на конгрессе организации в Риме.
За переизбрание единственного кандидата участники проголосовали единогласно. Чеферин поблагодарил собравшихся за поддержку и анонсировал реформы в УЕФА.
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Чеферин является седьмым по счету президентом в истории УЕФА, до должности главы европейского футбола он возглавлял Футбольный союз Словении.
Ранее Пятый канал публиковал интервью с кандидатом на пост президента РФС Александром Дюковым.