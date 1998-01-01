Чеферин переизбран президентом УЕФА

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51-летний словенец был единственным кандидатом на конгрессе Союза европейских футбольных ассоциаций в Риме.

Фото: instagram @uefa_official

Словенец Александер Чеферин переизбран на четырехлетний срок президентом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Выборы прошли на конгрессе организации в Риме.

За переизбрание единственного кандидата участники проголосовали единогласно. Чеферин поблагодарил собравшихся за поддержку и анонсировал реформы в УЕФА.

— Самое опасное — почивать на лаврах, положение УЕФА прекрасно, но этого недостаточно. Мир стремительно меняется, каждый день приносит новые проблемы и вызовы, — сказал словенец.

Чеферин является седьмым по счету президентом в истории УЕФА, до должности главы европейского футбола он возглавлял Футбольный союз Словении.

Ранее Пятый канал публиковал интервью с кандидатом на пост президента РФС Александром Дюковым.

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