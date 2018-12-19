Кандидат на пост главы РФС Дюков покинет «Зенит» в случае избрания — видео

, 15:44 Интервью 12

Председатель совета директоров петербургского футбольного клуба Александр Дюков встретился с представителями федераций футбола Северо-Запада.

Фото, видео: Пятый канал, © РИА Новости/Владимир Астапкович

Единственный кандидат на пост главы Российского футбольного союза Александр Дюков заявил, что покинет пост председателя совета директоров петербургского «Зенита» в случае победы на выборах.

Об этом он сообщил журналистам после встречи с межрегиональным объединением федераций футбола «Северо-Запад» в Петербурге.

— Совмещение было бы неправильным, — ответил Дюков на соответствующий вопрос.

Говоря о перспективах развития российского футбола, кандидат отметил, что одним из важных направлений деятельности станет повышение рейтинга национальной сборной команды.

— Сейчас мы, по-моему, на 47-м или 48 месте, что в принципе несправедливо. Россия огромная футбольная страна и мы должны стремиться к тому, чтобы быть в первой десятке ведущих футбольных держав, — заявил Дюков.

До главы совета директоров «Зенита» Александр Дюков работал на посту президента петербургского клуба с 2008 до 2017 год. Выборы президента РФС пройдут 22 февраля. Кандидатуру Дюкова поддержали 63 региональные футбольные федерации России.

Ранее Пятый канал рассказывал об уходе с поста РФС Виталия Мутко.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

15:56
Макрон прогнулся: Франция выступит против «Северного потока—2»
15:44
Сборная Швеции по плаванию находится в самолете, который вернулся в Стокгольм из-за сообщения о бомбе
15:44
Кандидат на пост главы РФС Дюков покинет «Зенит» в случае избрания — видео
15:31
Посольство РФ считает вбросом новые сообщения в СМИ по делу Скрипалей
15:21
Глава СК по КЧР Казбек Булатов подал в отставку, его проверят по делу Арашуковых
15:01
Украинская Рада готова подкорректировать Конституцию, чтобы вступить в НАТО и ЕС
14:52
Путин наградил молодых ученых за вклад в области науки и инноваций
14:48
Глава Минздрава назвала алкоголь главной причиной мужской смертности в России
14:29
Экс-полковника ГРУ Владимира Квачкова освободили по решению суда
14:10
Волкер рассказал, при каком условии Россия будет наблюдать за выборами на Украине
13:57
Самолет вернулся в Стокгольм из-за сообщения о бомбе
13:46
Пентагон всерьез рассматривает возможность применения маломощных ядерных зарядов
13:31
Крупный гипермаркет горит в Сургуте — кадры с места
13:22
Уральские геологи увеличили европейскую часть России почти на километр — фото
13:08
Суд признал законным арест сенатора Арашукова
12:55
Фото: «Прощай, немытая Россия»: Алексей Панин эмигрировал?
12:44
МВД и ФСБ представят новые методы борьбы с «телефонным терроризмом»
12:28
В Петербурге задержан проректор университета по делу о гибели студента
12:20
Взорвавшееся колесо Audi выбило окно на шестом этаже в Петербурге
12:07
МИД РФ предостерег Запад от военного вмешательства в Венесуэле

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

19.12.2018

Мутко пошутил, что после него российский спорт можно еще долго разваливать

14 февраля — День святого Валентина
15 февраля — День памяти воинов-интернационалистов
18 февраля — День транспортной полиции
Вкусный праздник — Международный день блина

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Стань своим на Пятом!

В сентябре 2018 года на Пятом канале стартовал уникальный квест по мотивам любимого миллионами зрителей детективного телесериала «Свои».

5-tv.ru

Цифры дня

Московские телезрительницы верны Своим!

Детектив «Свои» уверенно лидирует в столичном телеэфире. 28 января, в понедельник, Пятый традиционно занял первое место с долей 11,7% в аудитории «Женщины 25-59» среди всех федеральных каналов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Федеральный канал научит нас быть богатыми, счастливыми и здоровыми

Пятый канал запускает новый проект «Загадки подсознания».

5-tv.ru

Реклама