Единственный кандидат на пост главы Российского футбольного союза Александр Дюков заявил, что покинет пост председателя совета директоров петербургского «Зенита» в случае победы на выборах.

Об этом он сообщил журналистам после встречи с межрегиональным объединением федераций футбола «Северо-Запад» в Петербурге.

— Совмещение было бы неправильным, — ответил Дюков на соответствующий вопрос.

Говоря о перспективах развития российского футбола, кандидат отметил, что одним из важных направлений деятельности станет повышение рейтинга национальной сборной команды.

— Сейчас мы, по-моему, на 47-м или 48 месте, что в принципе несправедливо. Россия огромная футбольная страна и мы должны стремиться к тому, чтобы быть в первой десятке ведущих футбольных держав, — заявил Дюков.

До главы совета директоров «Зенита» Александр Дюков работал на посту президента петербургского клуба с 2008 до 2017 год. Выборы президента РФС пройдут 22 февраля. Кандидатуру Дюкова поддержали 63 региональные футбольные федерации России.

Ранее Пятый канал рассказывал об уходе с поста РФС Виталия Мутко.