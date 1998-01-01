Видео последствий драки с перестрелкой в Ростове-на-Дону

Видео последствий драки со стрельбой, которая произошла поздно вечером в четверг, 7 февраля, в Ростове-на-Дону, появилось в распоряжении Пятого канала.

На кадрах видно, как к больнице подъезжает автомобиль, на заднем сидении которого лежит раненый мужчина. За ним выходят санитары с носилками. Следом появляется еще один дорогой внедорожник с пострадавшим.

Сотрудники полиции проводят проверочные и поисковые мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления.

Как ранее сообщал Пятый канал, у одного из пострадавших — огнестрельное ранение в паховой области, его уже прооперировали.

Пятый канал

Драка, закончившаяся перестрелкой произошла у ресторана на проспекте Космонавтов. Причина конфликта неизвестна. В результате разборок один человек погиб, еще двое ранены. Стрелявшие с места происшествия скрылись. Полиция разыскивает шесть автомобилей участников стрельбы.