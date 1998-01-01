Названы самые опасные страны для российских туристов

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Список стран, куда гражданам РФ не стоит ехать, опубликовал онлайн-сервис Aviasales.

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников, Пятый канал

Эксперты составили список стран, куда россиянам не рекомендуется ездить. Эти данные подготовили специалисты онлайн-сервиса Aviasales.

Сообщается, что эти страны специалисты выбрали, исходя из анализа данных МИД и статистики Российского союза туриндустрии. Кроме этого, учитывались отзывы и самих туристов.

Россиянам крайне не рекомендуют посещать Бразилию, так как уровень криминогенности в этой стране крайне высок, согласно отзывам путешественников. На улицах очень много бездомных, попрошаек и мошенников.

Турция оказалась на втором месте по опасности. Здесь учитывалась статистика по смертности. В 2018 году там погибли 19 российских туристов.

Индия оказалась на третьей строчки в связи с плохим качеством воздуха, опасностью подцепить какую-нибудь инфекцию и частыми политическими демонстрациями.

Индонезия занимает четвертую строчку из-за частых землетрясений и прочих стихийных бедствий.

Франция замыкает пятерку нежелательных для посещения стран в связи с боязнью туристов гражданских протестов в этой стране.

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