Какая самая популярная профессия среди российской молодежи

Стать «предпринимателем» мечтают порядка 40% выпускников колледжей и техников. По данным экспертов РАНХиГС, именно столько молодых людей считают эту профессию наиболее перспективной.

Директор Центра экономики непрерывного образования Академии Татьяна Клячко в интервью «Российской газете» пояснила, что два года назад эти показатели кардинально отличались от сегодняшних. Так, большую часть молодежь интересовала работа на госслужбе, а сейчас именно в предпринимательской деятельности будущие студенты ВУЗов видят свое призвание.

— Сегодня все изменилось: деятельность предпринимателя снова становится перспективной для ребят 18-30 лет. Это не значит, что все они прямо сейчас пойдут открывать свой бизнес. Но тренд очевидно поменялся, — рассказывает директор Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяна Клячко.

По данным исследования РАНХиГС, несмотря на это, крайне востребованными на рынке труда остаются рабочие профессии, а также «транспортники» и «связисты». ТОП-3 рабочих специальности выглядит следующим образом: специалист в сфере общественного питания и торговли, металлообработки, транспорта.

Кроме этого, работа инженера тоже постепенно становится перспективной: порядка четверти молодых людей отметили ее в общем списке.

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