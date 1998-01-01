Массовое ДТП на произошло на КАД в Петербурге — видео

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Несколько автомобилей не поделили проезжую часть перед съездом на Пулковское шоссе.

Фото, видео: ВКонтакте @spb_today

Дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей произошло утром в пятницу, 8 февраля, на кольцевой автодороге в Петербурге, сообщают в социальных сетях очевидцы.

Не доезжая до съезда на Пулковское шоссе со стороны Дачного проспекта, автолюбители не поделили между собой проезжую часть. На опубликованных кадрах видно, как несколько машин участников ДТП стоят «на аварийке» в двух левых рядах. Серьезных повреждений у транспортных средств, судя по картинке, нет. О пострадавших информации не поступало.

Ранее Пятый канал сообщал, что такси и маршрутка столкнулись у метро «Московская» в Санкт-Петербурге. В соцсетях очевидцы рассказывали, что таксист на минивене решил полихачить и развернулся прямо перед автобусом. Водитель последнего пытался затормозить, но на скользкой дороге даже при небольшой скорости не успел и въехал в бок такси.

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