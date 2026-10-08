Сотрудница полиции сбила 13-летнего мальчика на самокате в Армавире

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 23 0

Мальчик получил различные травмы и жалуется на потерю памяти.

Как сотрудница полиции сбила ребенка на Кубани

Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив

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Сотрудница полиции сбила ребенка в Краснодарском крае

В Краснодарском крае сотрудница полиции сбила 13-летнего мальчика, переезжающего дорогу на электросамокате. Ребенка госпитализировали. Об этом сообщило «Известиям» краевое управление МВД.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на перекрестке улиц Ефремова и Кропоткина. За рулем автомобиля Opel была 41-летняя женщина, и позже выяснилось, что она — сотрудница ОМВД России по Армавиру.

Наезд на подростка был совершен на нерегулируемом пешеходном переходе.

Мать мальчика Кристина рассказала «Известиям» про его состояние после ДТП. Ребенок жалуется на боль в грудной клетке, в первое время после аварии ему было трудно дышать. Также Кристина сообщила о том, что у сына была потеря памяти.

«Ребенок упал на лобовое, с лобового слетел кувырком и упал на проезжую часть. Потеря памяти была. <…> Ребенок жалуется на то, что в груди боли. И не делают до сих пор рентген, не сделали (рентген. — Прим. ред.) легких, он вообще дышать не мог первое время», — заявила Кристина.

Она уточнила, что мальчик рассказывал ей о давлении со стороны сотрудника скорой помощи: по словам женщины, медработник обвинил ребенка в случившейся аварии и предупредил о последствиях для сотрудницы силового ведомства. Медик сказал мальчику, что «из-за него человека либо посадят, либо уволят».

Кристина уточнила, что ей не предоставили протокол после ДТП, мотивировав это недостаточным оформлением документа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об участнике массовой аварии, произошедшей в Москве. Мужчина скрылся с места ДТП и сейчас его разыскивает Госавтоинспекция.

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