Видео: Актрисе Ирине Муравьевой исполнилось 70 лет

, 16:01 Эфирная новость 37

Знаменитая актриса в свой юбилей рассказала о детских мечтах и новых ролях на сцене.

Фото, видео: Пятый канал, © РИА Новости/ Илья Питалев

Сегодня юбилей отмечает популярная российская актриса Ирина Муравьева. Ей исполняется 70 лет. На ее счету десятки ролей в кино и театре.

Широкую известность актрисе принесла роль Людмилы в легендарном фильме «Москва слезам не верит». А настоящей звездой Ирина Муравьева стала после выхода на экраны ленты «Карнавал». В 1982 году картина стала лидером проката, а актриса была признана лучшей исполнительницей года. Юбиляр признается, что мечтала быть актрисой с детства.

— Будучи школьницей я думала, что же я хочу делать, что же мне нужно. Вдруг я поняла: мне нужно идти в драматический кружок. Который я нигде не нашла, к сожалению, — рассказывает она.

Свою работу народная актриса продолжает и сейчас. К юбилею в Малом театре готовится премьера музыкального спектакля «Всегда зовите Долли!», где она исполняет главную роль.

Ранее Пятый канал сообщал, что Анита Цой напомнила о своем дне рождении поклонникам через социальную сеть.

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