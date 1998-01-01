Видео: Актрисе Ирине Муравьевой исполнилось 70 лет

Сегодня юбилей отмечает популярная российская актриса Ирина Муравьева. Ей исполняется 70 лет. На ее счету десятки ролей в кино и театре.

Широкую известность актрисе принесла роль Людмилы в легендарном фильме «Москва слезам не верит». А настоящей звездой Ирина Муравьева стала после выхода на экраны ленты «Карнавал». В 1982 году картина стала лидером проката, а актриса была признана лучшей исполнительницей года. Юбиляр признается, что мечтала быть актрисой с детства.

— Будучи школьницей я думала, что же я хочу делать, что же мне нужно. Вдруг я поняла: мне нужно идти в драматический кружок. Который я нигде не нашла, к сожалению, — рассказывает она.

Свою работу народная актриса продолжает и сейчас. К юбилею в Малом театре готовится премьера музыкального спектакля «Всегда зовите Долли!», где она исполняет главную роль.

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