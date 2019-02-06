Певица Анита Цой отмечает в четверг, 7 февраля, свое 48-летие. Об этом артистка напомнила своим подписчикам в Instagram.

— Спасибо, мама! Я родилась! — подписала артистка публикацию с фотографией, на которой изображена ее мать и новорожденная Анита.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anita Tsoy (@anitatsoy) 6 Фев 2019 в 1:00 PST

Поклонники певицы тут же приступили к поздравлениям.

— С днем рождения! Новых планов, проектов и путешествий, осуществления задуманного. Любите и будьте любимы! — пожелал один из пользователей.

— Анита, поздравляем вас с днем рождения! Крепкого здоровья и долгих лет жизни, благополучия, творческих успехов, любви! Оставайтесь всегда такой же красивой и жизнерадостной! Мы любим и восхищаемся вами и вашим творчеством! — добавил другой.

Ранее Пятый канал сообщал, что 29 января день рождения отметил еще один известный российский певец — Дмитрий Маликов. Ему исполнилось 49 лет.