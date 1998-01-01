Петербуржцы присоединились к акции «На работу на велосипеде»

Десятки петербуржцев рискнули добраться на работу на велосипеде в пятницу, 8 февраля. Энтузиасты решили присоединиться к международному челленджу, который ежегодно проходит в регионах с холодным климатом. Участникам не страшны ни морозы, ни гололед.

Акция получилась со своим колоритом. В целом за ночь Северную столицу хорошо почистили от снега. Однако езда по некоторым тротуарам все же больше напоминала тряску на стиральной доске. Да и пешеходы пугались, когда в предрассветном сумраке их обгоняли экстремалы на двух колесах.

По мнению участников, акция прошла на отлично. Город подтвердил свой гордый титул: Петербург уже третий год подряд входит в топ международного рейтинга самых велосипедных городов Земли.

Ранее Пятый канал сообщал, что Uber занялся разработкой беспилотных велосипедов и скутеров.