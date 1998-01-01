«Безопасные порошки плохо стирают»: Мнение аллерголога

Заявление Росконтроля о токсичности современных моющих средств, выявленной после проверки товаров, заставляет задуматься, какими стиральными порошками теперь пользоваться в быту. Этот вопрос Пятый канал задал аллергологу Алексею Поповичу.

По словам эксперта, рынок моющих средств в настоящее время достаточно хорошо развит. Наносящих вред здоровью стиральных порошков — большинство. Они способны вызвать заболевания кожи, раздражения, аллергические заболевания, поражения нервной системы, крови, печени и почек.

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При этом специалист уточнил, что моющие средства, используемые для стирки, делятся на органические и неорганические. Первые хорошо стирают, но при этом являются самыми токсичными. Вторые — безопасны и стирают плохо.

Потребителям стоит помнить, что кроме самого моющего средства, токсический или раздражающий эффект могут вызывать другие компоненты стирального порошка. Это хлор, различные фосфорные соединения, отдушки, ферменты, фтор, сульфаты, силикаты, активные формы кислорода. И если белье постирано таким токсическим средством, то отмыть его удается только через 8-10 полосканий.

Попович подчеркнул, что все эти моменты необходимо учитывать при выборе порошка, особенно, если стирать придется детские вещи.

— Для маленьких детей существуют специальные средства, основанные на неионогенных поверхностно-активных веществах, надо брать органические. Статистика показывает, что только 3% внимательно изучают состав бытовой химии и покупают гипоаллергенные средства. 50% населения, зная, что эти средства вредят здоровью, но ввиду их хорошего моющего эффекта, экономии времени и денег, выбирают все-таки неполезные моющие средства. 50% населения не задумываются и доверяют только рекламе на этикетках , — говорит специалист.

Ранее Пятый канал сообщал, что Росконтроль назвал самый опасный стиральный порошок. Специалисты частной организации выяснили насколько моющие средства безопасны для здоровья.