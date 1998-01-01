Российские наблюдатели отправятся следить за выборами на Украине

Российские наблюдатели возможно все-таки отправятся следить за выборами президента на Украине. Планируется, что работать в Киеве будут две россиянки — Кристина Богданова из Российского фонда свободных выборов и Елизавета Борисова из Российского общественного института избирательного права, сообщает ФАН.
Если Незалежная не пустит россиянок, в ответ должна будет последовать реакция Запада. Об этом заявил глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
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Ранее Пятый канал сообщал, что в четверг, 7 февраля, депутаты Верховной рады Украины приняли закон, запрещающий наблюдателям из Российской Федерации принимать участие в президентских выборах.