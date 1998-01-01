Российские наблюдатели отправятся следить за выборами на Украине

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Находиться в Киеве представители РФ будут на законных основаниях.

Фото: www.globallookpress.com

Российские наблюдатели возможно все-таки отправятся следить за выборами президента на Украине. Планируется, что работать в Киеве будут две россиянки — Кристина Богданова из Российского фонда свободных выборов и Елизавета Борисова из Российского общественного института избирательного права, сообщает ФАН.

Если Незалежная не пустит россиянок, в ответ должна будет последовать реакция Запада. Об этом заявил глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

— Это естественный тактический ход. Украина, скорее всего, не пустит этих представителей. И это станет проблемой для БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. — прим. ред.). Поскольку БДИПЧ — это часть ОБСЕ. В данной структуре есть свои правила. Недопуск — это нарушение правил ОБСЕ. Это тактическая задумка Российской Федерации. Пусть из этого положения выкручивается ОБСЕ. Раз они считают Украину демократической страной, которая выполняет все требования, то пусть после этого они разбираются с Киевом, — сказал политолог.

Ранее Пятый канал сообщал, что в четверг, 7 февраля, депутаты Верховной рады Украины приняли закон, запрещающий наблюдателям из Российской Федерации принимать участие в президентских выборах.

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