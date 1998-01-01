Скончался британский актер Альберт Финни

Известный британский актер и кинорежиссер Альберт Финни ушел из жизни в пятницу 8 февраля. На момент смерти артисту было 82 года. Об этом сообщает BBC.

За свою жизнь Альберт Финни пять раз становился номинантом на премию «Оскар» и трижды на премию BAFTA и «Золотой глобус». Актер знаком зрителям по ролям в таких фильмах как «Том Джонс», «Убийство в „Восточном экспрессе“», «Перекресток Миллера», «Эрин Брокович», «Крупная рыба», «Двенадцать друзей Оушена» и «Ультиматум Борна». Его самая известная роль — Эркюль Пуаро в экранизации романа Агаты Кристи.

Ранее Пятый канал сообщал, что из жизни ушел народный артист России Сергей Юрский. Актер скончался рано утром 8 января от остановки сердца.