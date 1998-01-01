Блогер Эвард Бил извинился за «вооруженный пранк» в торговом центре Москвы

Блогер Эдвард Бил рассказал подписчикам в Instagram, что заранее предупредил охрану торгового центра «Клен» в Москве о сьемке постановочного ролика, 9 февраля. Однако, увидев «оружие», которое молодые люди якобы доставали из машины, секьюрити нажали на тревожную кнопку.

— Мы начали снимать серию с «Хитманом», а *** охранники нажали тревожную кнопку, типа мы начали нападать на людей. А самое интересное, что я им сказал, что мы снимаем ролик художественный их «Хитмана», этот *** идет и нажимает, ***, тревожную кнопку (…) Этих охранников… Их надо проверять у психиатра или на алкоголь», — сказал Эдвард Бил.

Кроме этого блогер принес извинения посетителям торгового комплекса, которых экстренно эвакуировали.

В объектив камеры видеонаблюдения на парковке комплекса попал момент, как мужчины вытаскивают из автомобиля кейс с предметами, которые внешне напоминают оружие. Охранники торгового центра, увидев этой действие, сразу же нажали на тревожную кнопку. Из торгового центра вывели всех посетителей, а молодых людей с видео, обьявили в розыск.

Позднее «нарушители спокойствия» сами прибыли в полицию, которая инициировала проверку по факту произошедшего.

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