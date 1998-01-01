В Петербурге появилась странная мода — экстремалы цепляют ватрушки к автомобилям и гоняют по дорогам. Так двое шутников проехались по Невскому проспекту. Еще одного засняли на кольцевой автодороге, когда она на скорости свыше 100 километров в час обгонял автомобили. Что теперь ждет «беспечных ездоков» и почему ватрушку все чаще назвают «смертельным развлечением».

Виражи по Невскому проспекту изучают инспекторы ГИБДД. Горячие головы на ватрушке, которую прицепили к машине, пронеслись с ветерком по центру города, как сами признаются, исключительно ради хайпа.

— Я раньше снимал вайны. Я понял, что с помощью вайнов очень мало вообще популярности и можно больше набрать подписчиков и начал снимать разнообразные пранки. Ну и вот, решил разнообразить свой контент и заснял данное видео, — объясняет блогер-экстремал Шахрух.

— Питер очень хмурый город. И мы хотели как-то поднять всем настроение и думаем, что у нас это получилось, — оправдывается в свою очередь блогер-экстремал Виктория.

Другие решили хайпануть на Кольцевой автодороге на скорости в сто километров в час.

Катания на санках-ватрушках забава известная еще с XIX века. И уже тогда для нее установили жесткие правила. Главное кататься по ровной поверхности. Скорость ватрушка набирает приличную, а управлять ей практически невозможно. Даже на небольшой кочке санки может резко отнести в сторону. А на оживленной городской трассе — это прямой путь под колеса встречного автомобиля.

Подобные поездки нередко оборачиваются тяжелыми травмами и даже смертью. Вот история из Красноярского края — друзья решили покатать с ветерком девушку. В итоге все закончилось травмами. Привыкшие к снегу томские сибиряки, ватрушку оседлали, а вот занос не расчитали.

Как правило, все такие бездумные покатушки заканчиваются не очень хорошо. Михаил Форбен — сам экстремал, не против езды на ватрушках, но считает, что к любому развлечению надо относиться серьезно, без риска для себя и для других.

— Свыше 40 километров в час уже нет смысла ехать. Можно 50 разогнаться, но это уже опасно. Мы сами себе же отчет отдаем, потому что травмы у нас есть уже на этом моменте, — поясняет экстремал Михаил Форбен.

Однако даже эти меры предосторожности безопасности не гарантируют. Предсказать, не появится ли автомобиль из-за поворота невозможно. А чтобы получить тяжелые травмы даже малой скорости достаточно.

— Характер травм — это в лучшем случае могут быть ушибы или переломы конечностей. А в худшем случае — перелом позвоночника, сотрясение головного мозга, внутречерепные гематомы, что чревато серьезными последствиями для здоровья в будущем, — обясняет опасность врач-травматолог Иван Бычков.

Беспечных ездоков на ватрушках дорожные полицейские обычно находят быстро. Нарушителям грозит даже условный срок, но в большинстве случаев все-таки — штраф.

— Перевозка пассажиров вне кабины транспортного средства это административный штраф в размере 1000 рублей. То что, касается помех другим участникам дорожного движения в отношении лиц, которые перевозились вне кабины, то это также административный штраф в размере тысячи рублей, — разъясняет начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти Татьяна Суслова.

Сотрудники ГИБДД давно ратуют за ужесточение наказания. Другими методами, похоже, эту погоню за лайками не остановить.