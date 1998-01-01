Смертельный конвейер: Почему детей перевозят в сломанных автобусах и без разрешений

5 февраля суд арестовал владельца автобуса, попавшего в ДТП под Калугой. Тогда погибли семь человек, среди них трое детей. Школьники ехали на концерт, но все закончилось трагедией. Выяснилось, что у хозяина транспорта не было соответствующей лицензии.

С первого кадра становится ясно Сергей Гордеев человек с немалым жизненным опытом, предприниматель с 15-летнем стажем. Он не мог не знать — для перевозки детей нужна специальная лицензия. А среди его документов такой не оказалось.

Вообще, рано утром 3 февраля вместе с автобусом на 128-м километре трассы Калуга — Вязьма перевернулось и отношение к предпринимателю Гордееву. До катастрофы этому перевозчику в небольшом городке Смоленской области доверяли детей не только частные клубы, но и школы и детские сады.

— Он в городе был замечен в неоднократной перевозке детей, поэтому он у нас Сомнений в его сознательности, как перевозчика, у нас никогда не возникало. Вы понимаете, мы как родители не проверяли никогда их документы, — говорит представитель родительского комитета танцевальной группы «Колибри» в городе Ярцево Наталья Леонтьева.

А теперь выяснилось, единственный благонадежный перевозчик, держал свои автобусы во дворе частного дома.

С высоты сугроба хорошо видно, что ни охраны, ни медицинского пункта осмотра водителей, в этом гараже, конечно, нет. Заметны канистра с надписью «Гордеев» и некий набор инструментов для поддержания автобусов на ходу. Кстати, их, в так называемом автопарке, четыре — три во дворе и один за забором.

Проржавевший кузов, облупившаяся краска… Этот Mercedes 1974 года. Еще старше, чем МАН, который перевернулся. Если верить спидометру, этот немец пробежал почти семь сотен и здесь тоже нет ремней безопасности. На первый взгляд весь транспорт автопарка Гордеева отработал свое. Однако, все автобусы до сих пор на ходу, судя по тому, что этот транспорт не занесен сугробами.

— Хочу сейчас техосмотр заказать на автобус. Не хочу гнать технику никуда хотел бы разобраться, как это сделать проще? — наш человек позвонил в ту самую компанию в Норильске, где по документам, проходил технический осмотр, перевернувшийся автобус перевозчика Гордеева.

Выяснилось, что проверить общественный транспорт можно онлайн, для этого всего — то нужно 550 рублей.

— Любая продажа онлайн — это явные незаконные действия. Другое дело, что получается, что ответственности у тех, кто продал никакой нет, — говорит автоэксперт Александр Холодов.

Пройти настоящую проверку 30-летний автобус смоленского предпринимателя без дорогостоящего ремонта вряд ли смог. Получается, купить бумажку дешевле, когда рискуешь чужой жизнью. И куда проще отправляться автобус один, чем просить в ГАИ машину– сопровождения, как того требуют правила перевозки детей.

— Сопровождение ГИБДД обязательно, если колонна от трех автобусов. Если автобусов один или два, то ГИБДД должно быть уведомлено и, если считает нужным, может выделить сопровождение. Если не считает нужным, то сопровождение не выделяется, — говорит Кирилл Янков, председатель союза пассажиров и член общественного совета при Минтрансе России.

Отсутствие машины с мигалками, как считают родители погибшей Даши Калашник, вот основная причина аварии. Зимой 2016 года старенький автобус поздно вечером возвращался в Нефтеюганск с детских соревнований по акробатике. Плохая видимость на дороге, плюс неправильно прикрепленный груз, и фура почти перегородила «встречку». Из-за чего водитель автобуса задевает прицеп и происходит столкновение — 12 погибших, большинство пассажиров автобуса — дети.

— Золотую медаль получила и отзвонилась, что соревнования закончились, едут домой, — рассказывает Екатерина Калашник — мама погибшей девочки.

С тех пор прошло три года и в перевозках детей в Ханты-Мансийске много чего изменилось. Например, запретили эксплуатировать транспорт старше десяти лет. А вместо машин — сопровождения решили повесить проблесковые маячки на сами автобусы. Их же начинили камерами наблюдения и предложили максимальную скорость передвижения всего 60 километров в час.

— Но, тут большое но — цена в результате того, что это предприятие единственное, многократно возросла. И поэтому, денег, выделяемых споркомитетом, их не хватает даже на половину года, — говорит Сергей Калашник, папа погибшей девочки.

Последняя трагедия под Калугой снова оживила депутатов. Они буквально потребовали ужесточить правила техосмотра коммерческих пассажирских машин, и министр транспорта с этим согласился.

— Техосмотр необходимо совершенствовать. Наказание за его прохождение в ненадлежащей форме необходимо ужесточать и жестоко карать, когда такой документ подделывается, — уверен министр транспорта России Евгений Дитрих.

По факту ДТП возбудили уголовное дело. Кроме, владельца автобуса сейчас задержан и его водитель. Хотя экспертиза алкоголя в его крови не нашла, да и сами очевидцы, выжившие в той аварии, уверяют — всему виной непогода и гололедица на дороге.

— Не было никаких обгонов, не было каких-то препятствий. Так как я сидела на переднем сидении и я видела, — вспоминает руководитель танцевального коллектива «Колибри» Елена Миронова.

Елена Миронова руководитель танцевального коллектива, который в тот день так и не доехал до конкурса. Хореограф от ушибов почти поправилась, впрочем, выступать ее детям придется не скоро. В ближайшее время они точно не вырвутся из города. Многочисленные проверки, говорит, уже отбили желание заниматься перевозками детей у тех немногих компаний, что работают в Ярцево.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что в Калуге арестованы владелец автобуса, попавшего в ДТП, и водитель.