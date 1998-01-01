Американский рэпер Mac Lethal установил новый мировой рекорд по скорости читки (фаст-флоу). Он зачитал 1000 слов за две минуты.

Хип-поп исполнитель разместил на своем YouTube-канале видео доказательство своего таланта. По его слова, для того, чтобы достичь такого, он тренировался месяц. Его главной целью было — побить рекорд и ему это удалось.

— Я решил побить свой рекорд и мировой рекорд безумно быстрого рэпа. У меня ушел месяц на то, чтобы снять это видео, — написал он под роликом.

Ранее Пятый канал рассказывал, что Эминем побил собственный рекорд по скорости читки рэпа, занесенный в 2013 в книгу рекордов Гиннеса. О новом достижении рэпера сообщил внимательный пользователь портала Genius с ником 09ymmit07, который тщательно изучил новую песню Ники Минаж, которую она исполнила с Эминемом и британским исполнителем Labrinth.