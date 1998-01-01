Видео: Кенгуру задумчиво жует бумагу в общественном туалете

На весь интернет прославился кенгуру из национального парка Флиндерс Ранджес в Южной Австралии.

Турист заметил животное, когда оно задумчиво жевало бумагу в общественном туалете. Наблюдательный путешественник решил снять его на видео. Спустя короткое время австралийский кенгуру стал героем YouTube.

Автор ролика Дэвид Магглтон пытался шутливо побеседовать с животным.

— Вы не возражаете, если я пройду мимо? — спросил он.

Однако кенгуру был слишком занят и никак не отреагировал на слова проходящего мимо незнакомца.

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