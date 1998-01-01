Самолет «Эйр Астана» совершил аварийную посадку в Минске

Пассажирский самолет авиакомпании «Эйр Астана» совершил аварийную посадку в Минске в воскресенье, 10 февраля в 8.31 по московскому времени, сообщается на странице перевозчика в Facebook.

Борт следовал рейсом КС 903 «Атырау — Амстердам». Вынужденная посадка по технической причине прошла в штатном режиме. Как заявили в авиакомпании, пассажиров отправят к месту назначения силами других перевозчиков.

Ранее Пятый канал сообщал, что при жесткой посадке вертолета в Нижегородской области пострадали два человека.