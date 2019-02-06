Человечеству осталось жить 141 день — до 2 июля 2019 года, когда, в соответствии с предсказаниями четырех независимых прорицателей, произойдет конец света, сообщает интернет-портал «Южный Федеральный».
Как пишет издание, британский ученый-конспиролог Дэвид Мид уверен, что Апокалипсис совпадет по времени с июльским солнечным затмением. Он ссылается на 13 главу Ветхого завета, где описывается гнев Господень, карающий грешников.
Мид предсказывал конец света уже неоднократно, однако на этот раз его теория подкрепляется заявлениями еще трех известных в своих кругах прорицателей — Майкла Флиппа, Хала Линдси и Джин Диксон.
Что именно произойдет с нашей планетой в указанный день, авторы статьи не уточняют. Однако известно, что полное солнечное затмение произойдет 2 июля 2019 года. Тень полностью поглотит светило в 22:26 по московскому времени. Правда, в России знаменье надвигающегося Апокалипсиса никто не увидит, редкое явление будет наблюдаться только из Чили, Аргентины или из южной части Тихого океана.
И если ученые прорицатели снова ошиблись в своих расчетах, в 2019 году ожидается еще одно затмение — так называемое кольцеобразное. 26 декабря в 5:18 по Москве Луна закроет центр Солнца, образуя светящееся кольцо. Это затмение смогут наблюдать жители российского Приморья и Забайкалья, а также Шри-Ланки, Малайзии, Суматры, южной части Индии и востока Аравийского полуострова.
Ранее, как сообщал Пятый канал, в интернете появилось пророчество святой Матроны Московской, которая тоже предсказывала Апокалипсис именно в 2019 году.