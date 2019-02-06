Человечеству осталось жить 141 день — до 2 июля 2019 года, когда, в соответствии с предсказаниями четырех независимых прорицателей, произойдет конец света, сообщает интернет-портал «Южный Федеральный».

Как пишет издание, британский ученый-конспиролог Дэвид Мид уверен, что Апокалипсис совпадет по времени с июльским солнечным затмением. Он ссылается на 13 главу Ветхого завета, где описывается гнев Господень, карающий грешников.

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Мид предсказывал конец света уже неоднократно, однако на этот раз его теория подкрепляется заявлениями еще трех известных в своих кругах прорицателей — Майкла Флиппа, Хала Линдси и Джин Диксон.

Что именно произойдет с нашей планетой в указанный день, авторы статьи не уточняют. Однако известно, что полное солнечное затмение произойдет 2 июля 2019 года. Тень полностью поглотит светило в 22:26 по московскому времени. Правда, в России знаменье надвигающегося Апокалипсиса никто не увидит, редкое явление будет наблюдаться только из Чили, Аргентины или из южной части Тихого океана.

И если ученые прорицатели снова ошиблись в своих расчетах, в 2019 году ожидается еще одно затмение — так называемое кольцеобразное. 26 декабря в 5:18 по Москве Луна закроет центр Солнца, образуя светящееся кольцо. Это затмение смогут наблюдать жители российского Приморья и Забайкалья, а также Шри-Ланки, Малайзии, Суматры, южной части Индии и востока Аравийского полуострова.

Ранее, как сообщал Пятый канал, в интернете появилось пророчество святой Матроны Московской, которая тоже предсказывала Апокалипсис именно в 2019 году.