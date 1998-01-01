Планета Нибиру послала еще один сигнал на Землю — уфологи

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У берегов Японии обнаружили огромных сельдяных королей — редких глубоководных рыб, чье появление якобы грозит неминуемой катастрофой.

Фото: Instagram @yakushima_base

Конспирологи бьют тревогу из-за появления на поверхности сельдяных королей. Двух рыб гигантского размера накануне обнаружили в японском порту Имизу. Согласно легенде, эти обитатели морских глубин предвещают наступление конца света. Даже само название в переводе с японского звучит как «вестник из дворца короля драконов», что намекает на связь со стихийными бедствиями. Об этом со ссылкой на уфологов сообщает VistaNews.

instagram @h.nakashima1981

Это, якобы, стало очередным подтверждением приближения апокалипсиса, который наступит из-за планеты-убийцы Нибиру, считают уфологи. Накануне в сеть попали, так называемые «свидетельства» о появлении загадочных разведчиков, которые спустились на Землю с неопознанного ярко-красного объекта. Еще раньше «Звезда смерти», по словам конспирологов, была замечена в небе над Якутией.

Ранее Пятый канал рассказывал о страшных знамениях, которые предвещают скорый конец света.

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