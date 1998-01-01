Конспирологи бьют тревогу из-за появления на поверхности сельдяных королей. Двух рыб гигантского размера накануне обнаружили в японском порту Имизу. Согласно легенде, эти обитатели морских глубин предвещают наступление конца света. Даже само название в переводе с японского звучит как «вестник из дворца короля драконов», что намекает на связь со стихийными бедствиями. Об этом со ссылкой на уфологов сообщает VistaNews.
Это, якобы, стало очередным подтверждением приближения апокалипсиса, который наступит из-за планеты-убийцы Нибиру, считают уфологи. Накануне в сеть попали, так называемые «свидетельства» о появлении загадочных разведчиков, которые спустились на Землю с неопознанного ярко-красного объекта. Еще раньше «Звезда смерти», по словам конспирологов, была замечена в небе над Якутией.
Ранее Пятый канал рассказывал о страшных знамениях, которые предвещают скорый конец света.