В сети появились страшные пророчества святой Матроны Московской — по ее словам Землю ждет апокалипсис уже в 2019 году. О предсказания святой сообщает сайт topnews.

Так, к погибели Земли, по мнению Матроны, приведет неверие населения.

— Верующих будет мало, жизнь будет хуже и хуже. Народ будет, словно под гипнозом. Придет время, когда перед вами положат крест и хлеб и скажут — выбирайте! Жертв много будет. Без войны умрете. Все на земле лежать будете, — такие слова приводит издание.

Однако, Россию ждет иная судьба — это также предсказала Матрона Московская.

— Сколько народов исчезло, а Россия существовала и будет существовать. Молитесь, просите, кайтесь! Господь вас не оставит и сохранит землю нашу, — предрекала она.

Одной из маловероятных версий конца света в 2019 году называют падение на поверхность планеты астероида 2002 NT7 — некоторые люди верят, что это случится уже 1 февраля. Впрочем, официальная наука эту версию отрицает.

Матрона Московская — святая Русской православной церкви, родившаяся в 1881 году в Тульской губернии Российской империи. Она пережила Первую Мировую войну, Революцию, Гражданскую войну и Великую Отечественную. Согласно житию, она была глубоко верующим человеком и умела исцелять людей. Матрона умерла в подмосковной Сходне в 1952 году, ее могила остается местом паломничества до сих пор.

Ранее Пятый канал рассказывал об астероиде, который «свергнет» Землю 1 февраля.