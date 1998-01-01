Собчак и Богомолов вот-вот официально провозгласят себя парой

Ксения Собчак и Константин Богомолов вот-вот объявят себя парой. Об этом сообщает интернет-портал «7 дней», ссылаясь на якобы распространенную агентами Собчак информацию для организаторов светских раутов. То есть сопровождать Ксению на мероприятиях якобы будет режиссер. Но когда это произойдет, никому пока не известно.

Правда, вместе Собчак и Богомолова общественность наблюдала в свете уже неоднократно. Так, ранее Пятый канал сообщал, телеведущую видели с режиссером на днях в Париже, на премьере перформанса «ДАУ». Однако все только со слов очевидцев — у всех посетителей проекта на входе забрали мобильные телефоны, сфотографировать пару никто не смог. До этого Ксению Собчак видели на премьере постановки Константина Богомолова «Теллурия» в театре на Таганке. Говорили, что режиссер встречал гостью лично.