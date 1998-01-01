Стилист рассекретила беременность Цимбалюк-Романовской

, 22:39 383

Ирина Кривко рассказала, почему Прохор Шаляпин уехал в путешествие по Мексике без возлюбленной.

Фото: Instagram @vitalinaromanovskaya

В последнее время общественность строила догадки, почему Прохор Шаляпин, который все последние месяцы не расставался с Виталиной Цымбалюк-Романовской, и даже возил бывшую супругу Армена Джигарханяна на свою малую родину в Волгоград познакомить с родителями, внезапно укатил в Мексику без нее. При этом шлет ей оттуда полные намеков видеопослания с признаниями в любви. Виталина же осталась в Москве.

Тайну раскрыла стилист Цымбаалюк-Романовской Ирина Кривко, которая делала для пары фотосессию в декабре 2018 года. Она рассказала, что 39-летняя пианистка осталась дома, потому что беременна и избегает излишних нагрузок на организм.

— При перелете может произойти все, что угодно. Это и на плод влияет, и на состояние здоровья. Срок маленький еще, животика не видно. Мы посоветовали Виталине, чтобы она пока держала это в тайне, — цитирует Ирину Кривко StarHit.

Ранее Пятый канал сообщал, что Цымбалюк-Романовская и Прохор Шаляпин объявили, что собираются зачать ребенка в наступившем году, и для этого уже прошли все необходимые медицинские обследования.

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