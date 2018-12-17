«Завершение прежней жизни»: Шаляпин записал послание для Цимбалюк-Романовской

, 18:53 Видео 294

Артист признался в любви Цымбалюк-Романовской, которая осталась в Москве, со сказочного острова и пожелал ей удачи в предстоящих делах.

Фото, видео: Instagram @p_shalyapin

Тема:
Джигарханян — Цымбалюк-Романовская 39

За бурным романом Прохора Шаляпина и Виталины Цымбалюк-Романовской наблюдает вся страна. Не наблюдать за парой сложно — ведь подробностями своей личной жизни они регулярно делятся в социальных сетях. Вот и на этот раз Виталина поделилась признанием в любви, которое Прохор сделал ей в видеопослании из отпуска. Семейным роликом женщина поделилась на своей странице в Instagram.

Instagram @p_shalyapin

Сегодня у тебя непростой день. Предстоит завершение прежних дел, прежней жизни, — торжественно произносит Шаляпин, стоя на фоне лазурного побережья.

Этими словами артист явно намекает на судебные тяжбы с бывшим возлюбленным Цымбалюк-Романовской — Арменом Джигарханяном. Почему в таком случае Прохор решил устроить отпуск в то время как его любимая женщина в одиночку осталась справляться с «непростым днем», неизвестно.

Зато в своем послании Прохор пожелал Виталине успеха и выразил желание начать наконец-то путешествовать вместе.

— Я тебя очень люблю. Пусть все у тебя получится так, как мы с тобой задумали, — сказал артист на прощание.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как Прохор Шаляпин прокомментировал слухи о своем расставании с Цымбалюк-Романовской.

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