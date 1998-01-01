Стало известно, где в России самый дешевый бензин

Эксперты провели исследования и выяснили, где в России самые доступные цены на бензин. Доступность топлива определялась тем, какое количество литров бензина АИ-92 можно приобрести в регионах РФ на среднюю ежемесячную зарплату.

На первом месте по доступности 92-го оказался Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) — на среднюю зарплату в регионе можно приобрести 2006 литров этого бензина.

На втором месте — Москва, в столице на среднюю зарплату можно разжиться 1699 литрами 92-го, а на третьем — сосед ЯНАО — Ненецкий автономный округ. Там, потратив все среднее ежемесячное жалование, можно стать обладателем 1588 литров самого популярного в РФ автомобильного топлива.

Самая низкая доступность бензина марки АИ-92 оказалась в республиках Северного Кавказа. По данным исследования, в среднем по РФ на среднемесячную зарплату можно приобрести 896 литров 92-го.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что по итогам 2018 года бензин в России стал дороже на 9,4%, а в начале февраля 2019 года цена на бензин увеличилась на 34 копейки.