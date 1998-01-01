Неделя с 28 января по 3 февраля ознаменовалась ростом цен на бензин. Средняя цена на топливо по России поднялась на 34 копейки и составила 44,11 рубля за литр. Об этом в четверг, 7 февраля, сообщили в Росстате.

Литр Аи-92 в среднем подорожал на 2 копейки — до 41,82 рублей, Аи-95 не подорожал (45,10 рублей за литр), цена Аи-98 снизилась на 15 копеек — до 50,87 рублей, дизельное топливо подешевело на 9 копеек до 47,15 рублей за литр.

При этом Федеральная служба госстатистики отмечает, что стоимость автомобильного топлива возросла в пяти областях, больше всего в Тюмени — 2,2%. В 13 регионах бензин подешевел, самое заметное падение цен — в Иркутске (2,1%). В Москве и Санкт-Петербурге за прошедшую неделю цены на топливо не изменились.

Ранее Пятый канал рассказывал о данных Росстата, свидетельствующих о рекордном за последние годы росте российского ВВП.