«Подари бабушке антихайп»: Рэпер Гнойный устроил благотворительную акцию

Рэпер Гнойный, он же Вячеслав Машнов и Слава КПСС, выложил на своем YouTube-канале ролик, посвященный благотворительной акции «Подари бабушке антихайп».
Акция Машнова состояла в том, что он пришел в супермаркет и начал оплачивать покупки пожилых людей, убеждая их набрать побольше необходимых товаров. Затем Гнойный набрал полную тележку разнообразной еды, заплатил за нее и отвез в церковь. После продуктовой помощи, рэпер решил пойти в аптеку и продолжить акцию там — всем пожилым посетителям магазина он оплачивал лекарства.
Пользователи YouTube благосклонно отнеслись к акции Машнова.
— Мне нравится, как Слава вежливо, ненавязчиво и заботливо с пенсионерами общается.
— После этого бабушки забудут про КПРФ. И будут в бюллетене искать «Слава КПСС».
— Ты не Гнойный — ты Золотой, — похвалили рэпера в комментариях.
Ранее Пятый канал рассказывал о конфликте Машнова с блогером Эльдаром Джараховым.