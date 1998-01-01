«Подари бабушке антихайп»: Рэпер Гнойный устроил благотворительную акцию

, 16:38 Фото 116

Вячеслав Машнов, известный под псевдонимами Гнойный и Слава КПСС, оплачивал покупки пожилых людей в супермаркете и отвез продукты в церковь.

Фото: ВКонтакте @kpss_public

Рэпер Гнойный, он же Вячеслав Машнов и Слава КПСС, выложил на своем YouTube-канале ролик, посвященный благотворительной акции «Подари бабушке антихайп».

Акция Машнова состояла в том, что он пришел в супермаркет и начал оплачивать покупки пожилых людей, убеждая их набрать побольше необходимых товаров. Затем Гнойный набрал полную тележку разнообразной еды, заплатил за нее и отвез в церковь. После продуктовой помощи, рэпер решил пойти в аптеку и продолжить акцию там — всем пожилым посетителям магазина он оплачивал лекарства.

— Надеюсь, теперь ни у кого не осталось сомнений, что сделать доброе дело буквально ничего не стоит… Перебарывайте свою неловкость, платите за пожилых людей и вы увидите эту улыбку на ангельском личике, — сказал Гнойный в конце 15-минутного видео.

Пользователи YouTube благосклонно отнеслись к акции Машнова.

— Мне нравится, как Слава вежливо, ненавязчиво и заботливо с пенсионерами общается.

— После этого бабушки забудут про КПРФ. И будут в бюллетене искать «Слава КПСС».

— Ты не Гнойный — ты Золотой, — похвалили рэпера в комментариях.

Ранее Пятый канал рассказывал о конфликте Машнова с блогером Эльдаром Джараховым.

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