Лукашенко пообещал доставлять в Россию только качественную водку и закуску

Минск будет поставлять в Россию только качественную водку и закуску. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи.

Белорусский лидер отметил, что проблема некачественной продукции все еще существует. Тем не менее у России и Белоруссии есть все возможности, чтобы ее устранить и предоставить людям качественные товары.

— Какие бы ни были конфликты и скандалы, помнить должны, что мы никогда россиянам не будем поставлять ни плохую водку, ни плохую закуску , — цитирует президента Белоруссии ФАН.

Глава государства подчеркнул, что у Москвы и Минска «общая экономика». Белоруссия закупает в России примерно 60-70% сырья и комплектующих. Кроме того, поддерживая белорусскую экономику, Россия помогает и своим гражданам.

— Это наша общая экономика. Поддерживая нас, вы, конечно, поддерживаете примерно 35–40 миллионов вместе с семьями людей, работающих на российских предприятиях, которые поставляют в Белоруссию продукцию , — приводит слова Лукашенко ФАН.

Ранее Пятый канал сообщал, что Лукашенко прослезился во время встречи с Путиным в Сочи.