Лукашенко пообещал доставлять в Россию только качественную водку и закуску

Минск будет поставлять в Россию только качественную водку и закуску. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи.
Белорусский лидер отметил, что проблема некачественной продукции все еще существует. Тем не менее у России и Белоруссии есть все возможности, чтобы ее устранить и предоставить людям качественные товары.
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Глава государства подчеркнул, что у Москвы и Минска «общая экономика». Белоруссия закупает в России примерно 60-70% сырья и комплектующих. Кроме того, поддерживая белорусскую экономику, Россия помогает и своим гражданам.
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Ранее Пятый канал сообщал, что Лукашенко прослезился во время встречи с Путиным в Сочи.