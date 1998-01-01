Видео: Лукашенко прослезился во время встречи с Путиным в Сочи

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Белорусский лидер прибыл на переговоры на черноморское побережье в России.

Фото, видео: Пятый канал, www.globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Сочи на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

Лукашенко вышел из автомобиля и достал из кармана пиджака платок, которым смахнул слезу. Видимо, белорусского лидера ослепило яркое солнце, которое отразилось от заснеженных горных пейзажей, или высокий гость был тронут радушным приемом.

Перед началом рабочих встреч российской и белорусской делегаций Владимир Путин выразил надежду, что его коллега найдет время, чтобы прокатиться на горных лыжах. Александр Лукашенко рассказал, что с утра уже опробовал одну из трасс и поблагодарил российского президента.

— Мы уже прокатились по трассам сочинским: для меня это родной дом— сказал глава Белоруссии.

Среди основных тем на переговорах Владимир Путин выделил сотрудничество в энергетике, «шероховатости» в торговле сельхозпродукцией и интеграционные процессы.

Ранее встречу лидеров двух государств прокомментировали в Госдуме.

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