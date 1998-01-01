В телецентре на улице Академика Королева в Москве, что находится возле знаменитой Останкинской телебашни, произошел пожар. По информации ТАСС, загорелись электрощиты на площади пять квадратных метров в подвале одного из зданий телецентра. Находившиеся в этот момент в здании сотрудники сообщили о сильном задымлении.

На место оперативно выехали сотрудники МЧС. Возгоранию был присвоен второй номер сложности. Благодаря слаженной работе пожарных, с огнем удалось оперативно справиться. Никто не пострадал. В настоящий момент возгорание полностью устранено.

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