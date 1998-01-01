Британский рок-музыкант Оззи Осборн выписался из больницы. Его супруга Шэрон Осборн заявила на своем телешоу, что мужу уже лучше и он больше не испытывает проблем с дыханием, сообщает сайт «Роккульт».

— Ему уже лучше. Его выписали из отделения интенсивной терапии, у него все в порядке. Я просто хочу поблагодарить всех за теплые слова. Эта поддержка помогла ему все преодолеть. Но это также и немного горько: он благодарен за все, но в то же время ему очень грустно , — сказала Шэрон Осборн.

Ранее Пятый канал сообщал, что Оззи Осборн попал в реанимацию из-за бронхита. У медиков были серьезные опасения по поводу состояния бывшего солиста Black Sabbath. У певца диагностировали бронхит, который по мнению докторов, мог перерасти в воспаление легких. 70-летний «крестный отец хэви-метала» вынужден был отменить несколько концертов в Великобритании.