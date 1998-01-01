Как поздравить возлюбленного с Днем святого Валентина?

Поздравить возлюбленного с Днем святого Валентина смогут пользователи социальной сети ВКонтакте. Юзеры смогут отправить друг другу валентинки 14 февраля.

Сервис «Коробка для валентинок» поможет отправить готовые и красиво оформленные поздравления в День всех влюбленных. Причем, если пользователь уверен в своих чувствах, он сможет запланировать «письмо любви» на будущее: такое послание доставят адресату ровно через год, 14 февраля 2020 года.

Ранее Пятый канал сообщал о том, какие цветы подарить на День святого Валентина.