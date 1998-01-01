«Блаженство и гармония»: Алибасов сразил постельной сценой с Федосеевой-Шукшиной

Знаменитый продюсер Бари Алибасов приоткрыл завесу тайны своей личной жизни с супругой, Народной артисткой Лидией Федосеевой-Шукшиной, и разместил в Instagram фото их семейного ложа.

На снимке запечатлен сам 71-летний Алибасов, лежащий на софе, а его 80-летняя возлюбленная примостилась на его груди. Пара в объятиях друг друга выглядит счастливой.

— Устали после обеда, — подписал он фото.

Подписчики в ответ на фото не скупятся на комплименты.

— Такое блаженство и гармония! Смотрю на Вашу пару и улыбаюсь! — написала одна из поклонниц.

— Тут даже и молодые обзавидуются. Вот так продлевается жизнь, — считает другая.

— Кровать побольше надо, — посоветовал еще один интернет-пользователь.

Instagram @alibasov_nana

Как сообщал Пятый канал, шоумен и актриса оформили отношения в ноябре прошлого года в престижном Кутузовском ЗАГСе в Москве. Однако старшая дочь Федосеевой-Шукшиной Ольга предрекла Алибасову уход из семьи, так как он может не выдержать семейных склок. При чем для продюсера это была уже шестая свадьба в жизни.