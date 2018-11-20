«Беги, Бари, беги!»: Дочь Федосеевой-Шукшиной предрекла Алибасову уход из семьи

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Старшая дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга рассказала, что из-за постоянных ссор отношения ее родственниц напоминают «змеиное болото».

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

Старшая дочь советской и российской киноактрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга заявила, что известный продюсер Бари Алибасов может не выдержать склок в новой семье, в которую он попал и сбежит из «змеиного болота», в котором все перессорились. Об этом Ольга рассказала в интервью KP.RU.

— Очень грустная история. Я даже шутя сказала Алибасову: «Бари, скоро будет новая серия этого сериала, которую назовут «Беги, Бари, беги!». Бари пока храбрится. Посмотрим, что будет, — сказала Ольга.

Тем временем Бари Алибасов решил искоренить вражду в семье своей новой супруги Лидии Федосеевой-Шукшиной. Примирить «воюющих» женщин семейства он пообещал старшей дочери своей жены Ольге.

По словам самой Ольги Шукшиной, узнав свадьбе мамы и Бари Алибасова, она поначалу не обрадовалась. Алибасов в ее представлении был человеком, что называется, другого мира. Однако в первые же минуты личной беседы Ольга поняла, что прекрасно с ним поладит.

— На днях мы с ним встретились, и буквально с порога я поняла, что мы с ним на одной волне. Он такой же, как я, — открытый, эмоциональный, — рассказала женщина.

Кроме того, Бари Каримович пообещал Ольге помочь в разрешении внутрисемейного конфликта, который тянется уже несколько лет. Постоянные ссоры вызывает существование нескольких фондов имени Василия Шукшина, финансовая отчетность которых порождает большие вопросы.

— Я Бари это сказала, и он моментально меня понял. Представляете, с этим я не могла достучаться до мамы в течение пяти лет! Нам с ней очень тяжело было говорить. Мы вспыхивали обе как спички. А с сестрой Машей я уже забыла, когда последний раз разговаривала хотя бы по телефону. Это бабье царство, в котором никак не договориться. А тут появился мужчина, который захотел всех примирить, — цитирует слова Ольги сайт KP.RU.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что в ноябре 2018 года Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина во второй раз сочетались браком.

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