«Беги, Бари, беги!»: Дочь Федосеевой-Шукшиной предрекла Алибасову уход из семьи

Старшая дочь советской и российской киноактрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга заявила, что известный продюсер Бари Алибасов может не выдержать склок в новой семье, в которую он попал и сбежит из «змеиного болота», в котором все перессорились. Об этом Ольга рассказала в интервью KP.RU.
Тем временем Бари Алибасов решил искоренить вражду в семье своей новой супруги Лидии Федосеевой-Шукшиной. Примирить «воюющих» женщин семейства он пообещал старшей дочери своей жены Ольге.
По словам самой Ольги Шукшиной, узнав свадьбе мамы и Бари Алибасова, она поначалу не обрадовалась. Алибасов в ее представлении был человеком, что называется, другого мира. Однако в первые же минуты личной беседы Ольга поняла, что прекрасно с ним поладит.
Кроме того, Бари Каримович пообещал Ольге помочь в разрешении внутрисемейного конфликта, который тянется уже несколько лет. Постоянные ссоры вызывает существование нескольких фондов имени Василия Шукшина, финансовая отчетность которых порождает большие вопросы.
Ранее Пятый канал рассказывал о том, что в ноябре 2018 года Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина во второй раз сочетались браком.