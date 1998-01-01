Медаль «За Отвагу» вернулась к ветерану, спустя 74 года

, 6:15 Репортаж 18

История, достойная кино, произошла в Калининградской области в районе поселка Русское.

Фото, видео: Пятый канал, www.globallookpress.com

Эта история больше похожа на киносценарий. Награда великой отечественной войны, вернулась с поля боя — к солдату. Спустя 74 года. Поисковики Калининградской области в районе поселка Русское, бывшего немецкого Гермау нашли на местах сражений несколько советских наград. Одна из них — медаль за отвагу за номером 164 65 41.

По архивам установили — награжден ею был гвардии сержант Иван Кузнецов, который там же в восточной Пруссии и пропал без вести в феврале 45-го. Сколько таких «Иванов Кузнецовых» полегло в войну! Но, когда поисковики решили вернуть медаль хотя бы родственникам, оказалось, что они живут в том же селе Воздвиженка Челябинской области, откуда солдата призвали на фронт. И сам он — жив. И на груди в ряду других наград все эти годы держал место под ту самую, памятную «За Отвагу». Подробности истории у Максима Облендера.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как в Петербурге прошли памятные мероприятия в честь 75-й годовщины полного освобождения Ленинграда от блокады.

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