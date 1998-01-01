Итоги дня: Как Петербург отметил 75-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от блокады

Петербург в воскресенье, 27 января, отметил 75-ю годовщину Ленинградской победы. В память о полном снятии блокады от фашистских захватчиков городская телебашня сменила подсветку и на время превратилась в маяк в знак подвига защитников города. Мощные прожекторы, как в ночном небе Ленинграда, освещали Дворцовую площадь и сцену Ледового дворца, где в воскресенье прошла театрализованная концертная программа.

О подвиге города и его жителей читали стихи, пели военные песни. И конечно, плакали, вспоминая страшные события давно минувших лет. Гостями праздника стали сами блокадники, ветераны — сотрудники промышленных предприятий, работавших в годы блокады, а также молодое поколение — волонтеры и представители военно-патриотических клубов. Всех их с Ленинградским днем победы поздравил действующий губернатор Александр Беглов.

Звуки метронома звучали в этот день повсюду и на Дворцовой, где утром прошел парад, на улицах, в музеях и на концертных площадках Петербурга.

— Ровно 75 лет назад в Ленинграде прогремела канонада, знаменующая полное снятие блокады. И этот салют стал единственным за все военное время, случившийся не в Москве. И вот сегодня, 30 артиллерийскими залпами, его повторили, — говорит корреспондент Пятого канала Дмитрий Зименкин.

Небо над Невой усеяли цветные вспышки трех тысяч фейерверков. Даже взрослые в этот момент восхищаются с какой-то детской искренностью. От пиротехнической феерии к световому шоу. Это уже Дворцовая площадь. Мультимедийное представление на фасаде Главного штаба.

Вой сирен и вот Ленинград погружается в блокадный кошмар. Смертельно-холодная зима, обстрелы. Но жители осажденного города живут назло врагу. В звучит музыка. Это знаменитая блокадная седьмая симфония Шостаковича доносится из зала филармонии, а это из Капеллы льются голоса ведущих солистов. История ожила.

— Мне понравилось, когда красиво поют, мне нравится! — признаются горожане.

Под впечатлением от светового шоу истории и пожилые.

— Они не хотели уехать из этого города. Они любой ценой хотели оставить этот город свободным! — говорит жительница блокадного Ленинграда.

В память о тех, кто отстоял Ленинград, и о тех, кто так и не дожил до полного снятия блокады, утром на Дворцовой площади прошел торжественный марш.

К трибунам приближается легендарный танк Т-34-85, спроектированный на базе Т-34. Он возглавляет колонну, как главный символ победы. Т-34 ведет за собой строй современной техники. Тигр, тайфун, система С-400, «Искандер». В небе над Петербургом — самолеты. Две с половиной тысячи военнослужащих, среди которых курсанты, чеканят шаг в форме времен Великой Отечественной.

Солдаты Ленинградского фронта, в январе 1943 года, прорвавшие блокаду, а в январе 1944-го окончательно сбросившее ярмо фашистской блокады с Ленинграда.

Под штандартами фронтов идут потомки освободителей Ленинграда и блокадников. На трибунах — герои тех времен. Они помнят, как мощнейшие штурмы гитлеровцев разбились о несгибаемую волю защитников Ленинграда. Помнят почти 900 дней артиллерийских обстрелов, голода, ожесточенной борьбы за жизнь.

— Бомбежки, к которым все привыкли уже не спускались в бомбоубежище артобстрелы. Но самое голод.

— Все время есть хотелось. И мечтали мы только в детстве о буханке хлеба. Не о конфетах.

— Бомбежки помню. Обстрелы помню. Помню, когда мама с работы не пришла, и я помирал.

— Матрос… Мне запомнилось лицо моего спасителя. Я уже не дышал он пришел и буквально лепесточек мяса отстегнул и мне в рот вложил благодаря этому я начал жевать и ожил, — признаются жители блокадного города.

Полуденный выстрел пушки со стен Петропавловской крепости дает старт торжественным мероприятиям. Первое — на Невском пятачке, плацдарме на левом берегу Невы, ставшего символом спасения Ленинграда и мужества его защитников.

— Невский пятачок одно из самых страшных мест боевых действий. Здесь, по воспоминаниям ветеранов, обстрелы были такие, что живым приходилось укрываться телами погибших товарищей. Вражеские снаряды падали на головы защитников сутки напролет, — говорит корреспондент Пятого канала Дмитрий Зименкин.

У мемориала под названием «Рубежный камень» память погибших почтил президент России. Для Владимира Путина 27 января — особая дата. Его отец — Владимир Спиридонович Путин — тоже воевал здесь, получил ранения обеих ног. Остался жив благодаря однополчанам, которые на себе под непрерывным огнем несли бойца на другой берег.

А на Пискаревском кладбище в братской могиле покоится брат президента — Виктор. Глава государства обязательно приходит сюда в дни памяти прорыва и снятия блокады Ленинграда.

— Здоровья, всех благ. С праздником вас, — говорит президент.

Разрушенные дома, бомбоубежища, театральные кассы, госпиталь — военно-историческая экспозиция Ленрезерва в малейших деталях воспроизводит облик улиц блокадного города.

А это уже реконструкция ключевой операции по снятию блокады: «Январский гром». Две недели шли бои около деревни Логоново, которые привели к освобождению ленинградской земли. Зрители подбадривали бойцов-реконструкторов, хотя участники были так увлечены сражением, что вряд ли обращали на это внимание.

— Это очень важно — не забыть ту память победы, о том, что хотели завоевать наш народ. Очень много эмоций. Это непередаваемое ощущение переноса в то время. Причем реконструкторы стараются воссоздать до мельчайших подробностей, — говорит Дмитрий Казак, член военно-патриотического клуба «Искра» из города Гатчина.

А в самой Северной столице горожане, как и 75 лет назад, внимательно читают сводки с фронта на газетных стендах. Теперь, правда, все чаще фотографируют.

— Противотанковые заграждения, маскировочные сетки, техника, среди которой блокадный трамвай. В центре Петербурга воссоздана «Улица жизни». Улица, где в самые страшные и голодные дни блокады не прекращали работать театры и культурные учреждения, — рассказывает корреспондент Пятого канала Дмитрий Зименкин.

В годовщину снятия блокады президент еще раз напомнил, как важно сохранять историческую память.

— Низкий поклон жителям блокадного Ленинграда — нашим отцам и матерям, нашим дедам и бабушкам. Всем, кто отстоял, защитил этот прекрасный город. Мы, как и наши потомки должны сделать все возможное, чтобы такие трагедии больше не повторялись, — говорит Владимир Путин.

Военные песни, блокадные ленточки, стук метронома, слезы ветеранов… В которых боль и ужас прошлого — и такая глубокая вера в будущее. В котором, конечно, ни войне, ни блокаде места нет.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что музей Дома радио в годовщину снятия блокады переполнен посетителями.