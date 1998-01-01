Россия нанесла «удар ножом в спину» Украине, присоединив Крым в 2014 году. Об этом заявил бывший представитель НАТО в Москве Гарри Табах. Высокопоставленный американский военный считает, что референдум якобы противоречит Будапештскому меморандуму.

— В прошлом Украина уже договаривалась с Россией и надеялась на нее больше, чем на кого-либо другого. И вот этот ваш братский народ и братская страна ударили вас в спину ножом, — заявил он в беседе с украинским изданием «Апостроф».

По мнению капитана первого ранга ВМС США, в отставке, Украина может вступить в Североатлантический альянс несмотря на конфликт на востоке страны. Это идет вразрез с текущим уставом организации, однако для Киева готовы якобы готовы сделать исключение.

Ранее Пятый канал сообщал, что адмирал ВМС США призвал к «наступлению» на Россию.