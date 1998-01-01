Адмирал ВМС США призвал «наступать» на Россию

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Джон Ричардсон предложил Вашингтону действовать превентивно и «нажать первыми» на Москву и Пекин.

Фото: www.globallookpress.com

Руководитель военно-морскими операциями ВМС США Джон Ричардсон призвал Америку «наступать» на Россию и более активно действовать в Черном море, сообщает, businessinsider.com, 8 февраля.

Это заявление прозвучало на конференции в Atlantic Council во время ответа на вопрос бывшего заместителя генерального секретаря НАТО Александра Вершбоу про действия США, в случае возникновения необходимости дать отпор России, которая якобы все больше захватывает основные водные пути. В своем ответе адмирал предложил США «играть белыми фигурами на доске».

— Думаю, было бы замечательно, если бы мы заставили россиян и других соперников как-то реагировать на наш первый шаг. Есть определенное преимущество в том, чтобы играть, так сказать, белыми фигурами на шахматной доске, — заявил Ричардсон, призывая Вашингтон к активности в районе Черного моря.

В качестве мер «наступления» адмирал предложил увеличить количество совместных тренировок американских войск с армиями стран-союзниц в регионе, а также призвал открывать больше штаб-квартир. По мнению Ричардсона, хороший пример — Румыния, в которой развернуты системы ПРО «Иджис».

Ранее Пятый канал сообщал, что США и Евросоюз собираются ввести дополнительные санкции против России из-за инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года, когда российские пограничники задержали украинские суда за нарушение границ и откровенные провокации в Черном море.

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