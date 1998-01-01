Коллекции большинства российских музеев оцифруют до 2024 года

О работе музеев, качестве выставок и их востребованности шла речь на инвестиционном форуме, который открылся в Сочи 14 февраля. Там обсуждают реализацию национального проекта «Культура». Его главная задача — не просто сохранить все то великое, что есть в нашей стране, но и создать новое культурное пространство, доступное всем.

На реализацию этого национального проекта из госбюджета планируют выделить более 100 миллиардов рублей. Но этой суммы недостаточно. Необходимо привлекать частные вложения. Площадка инвестиционного форума — как раз хорошая возможность для этого.

Ранее Пятый канал сообщал, что Счетная палата запустила сайт, на котором россияне могут узнать о расходе бюджета на нацпроекты.