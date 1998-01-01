Знаменитости показали, как поздравили своих возлюбленных в День святого Валентина

, 18:25 Фото 181

Звезды шоу-бизнеса, спортсмены и политики рассказали о своих вторых половинках в социальных сетях и оставили послания для своих подписчиков.

Фото: www.globallookpress.com

14 февраля Instagram переполняют признания в любви и романтические фотографии от российских и зарубежных звезд. Среди тех, кто решил открыто продемонстрировать свои чувства певица Глюкоза, телеведущая Елена Летучая, футболист и тренер Сергей Семак, и многие другие.

Так, юморист Павел Воля опубликовал фотографию с титулованной гимнасткой Ляйсан Утяшевой, которая стала его женой в ноябре 2012 года.

Instagram @pavelvolyaofficial

Певица Вера Брежнева лаконично поздравила поклонников под фото с супругом Константином Меладзе.

Instagram @ververa

Солист группы ««Руки Вверх» Сергей Жуков трогательно признался в любви своей семье.

Instagram @sezhukov

Светская львица Анастасия Волочкова не упустила возможности похвастаться роскошным букетом от своего ухажера, который не попал в кадр.

Instagram @volochkova_art

Для телеведущей Елены Летучей День святого Валентина — особо примечательная дата: три года назад она получила предложение руки и сердца от адвоката Юрия Анашенкова.

Instagram @elenapegas

Не остались в стороне от праздника главный тренер «Зенита» Сергей Семак…

Instagram @sergey_bogdanovich_semak

… шоумен Александр Рева,

Instagram @arthurpirozhkov

… певица Глюкоза,

Instagram @chistyakova_ionova

и даже президент Украины Петр Порошенко.

Instagram @poroshenkopetro

В свою очередь, скандально известная звезда соцсетей Ольга Бузова отмечает День всех влюбленных в одиночестве.

Instagram @buzova86

Настанет тот день, когда я этот праздник буду отмечать вдвоем со своим любимым мужчиной. Появится тот, который преодолеет все мои страхи и тараканы, окутает меня любовью, и которому смогу полностью довериться я, — написала она.

Ранее Пятый канал рассказывал, как Шнуров поздравил поклонников с Днем святого Валентина.

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