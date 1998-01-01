Знаменитости показали, как поздравили своих возлюбленных в День святого Валентина

14 февраля Instagram переполняют признания в любви и романтические фотографии от российских и зарубежных звезд. Среди тех, кто решил открыто продемонстрировать свои чувства певица Глюкоза, телеведущая Елена Летучая, футболист и тренер Сергей Семак, и многие другие.
Так, юморист Павел Воля опубликовал фотографию с титулованной гимнасткой Ляйсан Утяшевой, которая стала его женой в ноябре 2012 года.
Певица Вера Брежнева лаконично поздравила поклонников под фото с супругом Константином Меладзе.
Солист группы ««Руки Вверх» Сергей Жуков трогательно признался в любви своей семье.
Светская львица Анастасия Волочкова не упустила возможности похвастаться роскошным букетом от своего ухажера, который не попал в кадр.
Для телеведущей Елены Летучей День святого Валентина — особо примечательная дата: три года назад она получила предложение руки и сердца от адвоката Юрия Анашенкова.
Не остались в стороне от праздника главный тренер «Зенита» Сергей Семак…
… шоумен Александр Рева,
… певица Глюкоза,
и даже президент Украины Петр Порошенко.
В свою очередь, скандально известная звезда соцсетей Ольга Бузова отмечает День всех влюбленных в одиночестве.
Ранее Пятый канал рассказывал, как Шнуров поздравил поклонников с Днем святого Валентина.