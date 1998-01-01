Шнуров воспел «земного» Валентина в День всех влюбленных

Петербургский музыкант Сергей Шнуров посвятил стихотворение «несвятому» Валентину, который с самого утра начал отмечать свой день.
Лирический герой Шнура приходит в каждый дом, «наливает с лишком» и поздравляет влюбленных, однако вскоре силы оставляют Валентина.
Юмористическое произведение лидер «Ленинграда» сопроводил фотографией мужчины, который уснул в уличной клумбе.
Нестандартная праздничная пубиликация развеселила пользователей:
— Ваши стихи как всегда великолепны
— Валентин процветает
— А я вам скажу, что в клумбах очень даже классно спать (орфография и пунктуация авторов сохранены — прим. ред)
Ранее Пятый канал рассказывал, как хоккеисты СКА поздравили болельщиков с Днем святого Валентина.