Шнуров воспел «земного» Валентина в День всех влюбленных

, 13:37 99

Лидер группы «Ленинград» оригинально поздравил подписчиков с Днем всех влюбленных.

Фото: instagram @shnurovs

Петербургский музыкант Сергей Шнуров посвятил стихотворение «несвятому» Валентину, который с самого утра начал отмечать свой день.

instagram @shnurovs

Лирический герой Шнура приходит в каждый дом, «наливает с лишком» и поздравляет влюбленных, однако вскоре силы оставляют Валентина.

— Вот, уже лежит ничком,

В пиджачке гвоздика.

Всех влюбленных с праздничком

Поздравляет дико!

Юмористическое произведение лидер «Ленинграда» сопроводил фотографией мужчины, который уснул в уличной клумбе.

Нестандартная праздничная пубиликация развеселила пользователей:

— Ваши стихи как всегда великолепны

— Валентин процветает

— А я вам скажу, что в клумбах очень даже классно спать (орфография и пунктуация авторов сохранены — прим. ред)

Ранее Пятый канал рассказывал, как хоккеисты СКА поздравили болельщиков с Днем святого Валентина.

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