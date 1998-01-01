Видео: Больше 10 тысяч человек замерзают в Хакасии из-за аварии на трубопроводе

Больше 10 тысяч человек замерзают в Хакасии. Отключено отопление, нет горячей воды. Закрыты детские сады и школы. Из больницы Черногорска детей срочно перевели в клинику соседнего города — Усть-Абакана. Домой их не забрать: температура воздуха в квартирах — не выше 16 градусов.

Крупную коммунальную аварию не могут устранить усиленные аварийные бригады. Коммуникации изношены до дыр. Удивительно, но о том, что трубы ветхие, и город просто не готов к зиме, коммунальщики знали еще осенью.

— Да, мы о порыве знали изначально и давно. Надеялись на потепление — доживем, дотянем и устраним. Но случилось так, как случилось, — признался в интервью Пятому каналу замгендиректора жилищно-коммунальной службы Сергей Серик.

Жители готовятся к худшему. Этой ночью температура воздуха в Черногорске упадет до минус 25 градусов. В городе развернули пункты временного размещения. Правда, их всего пять, а значит, всем замерзающим места не хватит. Разгневанные жители требуют наказать тех, кто превратил их дома в холодный карцер.

Ранее Пятый канал сообщал, что губернатор Хакасии Валентин Коновалов прервал свою поездку в Сочи из-за аварии в Черногорске, которая случилась еще 13 февраля.