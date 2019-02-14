Губернатор Хакасии прервал визит в Сочи из-за аварии в Черногорске

Губернатор Хакасии Валентин Коновалов прервал свой визит в Сочи из-за аварии на теплотрассе в городе Черногорск, сообщает РИА Новости. Пятый канал рассказывал о ЧП в хакасском городе — рано утром 13 февраля там произошел разрыв магистрального трубопровода и без тепла остались 205 домов и 29 социальных объектов. Следом произошел второй прорыв и на место аварии стянули все экстренные службы, также вопросом занялись представители правительства региона.

Происшествие потребовало серьезного вмешательства — на место ЧП выехал министр строительства и ЖКХ Хакасии Илья Кононенко, а исполняющий обязанности главы Черногорска Ольга Леонтьева выступила с обращением к жителям.

— Есть возможность эвакуации и определения размещения населения. Работы ведутся под контролем совместно с правительством республики Хакасия, задействована вся возможная техника , — заявила Леонтьева.

В то же время, губернатор Хакасии Валентин Коновалов улетел в Сочи на экономический форум, сообщив в соцсетях, что всю информацию ему передают в оперативном режиме. К утру 14 февраля прорыв на магистрали ликвидирован не был, и Коновалов решил прервать свою командировку и вернуться в Хакассию.

Ранее Пятый канал рассказывал о ЧП в Самаре — там два человека провалились в яму с кипятком.