«Чувство меры покинуло нас»: Сеть ресторанов «Тануки» о «неуместной рекламе»

Пользователи всемирной паутины обвинили сеть ресторанов японской кухни «Тануки» в глумлении над людьми с избыточным весом. В опубликованном рекламном посте «Твоя девушка сегодня вечером» заведение изобразило двух представительниц прекрасного пола с разными фигурами. По задумке авторов, одна из них имеет хорошую фигуру «после похода в Тануки», а вторая выглядит более крупной «после похода в Го-Го пиццу».

Twitter @an0509

Более внимательные юзеры выяснили, что крупная девушка — модель plus-size Уитни Тор, набравшая лишние килограммы из-за имеющегося заболевания.

— Мы приносим извинения за неуместный креатив. Признаем, что перегнули палку. Хотелось быть провокационными, но чувство меры покинуло нас. Особенно хотим подчеркнуть, что мы не знали о болезни Уитни Тор и ни в коем случае не хотели задеть людей с проблемами со здоровьем. Простите нас, пожалуйста. Мы больше так не будем! — говорится в обращении «Тануки».

Facebook @tanuki.official

Ранее Пятый канал сообщал, что топ-менеджмент Reebok открестился от рекламы с «иглой» и «лицом». Официальный представитель компании Reebok Дэниел Сарро заявил, что российское подразделение не согласовывало с головным офисом скандальный рекламный проект #нивкакиерамки. Кампания с участием чемпионки Европы по спортивной борьбе Анжелики Пиляевой, бойца ММА Юстыны Грачык и автора Telegram-канала «Женская власть» Залины Маршенкуловой призывала «пересесть с иглы мужского одобрения на мужское лицо» и сравнивала женщину на мужских руках с гробом. Позже вызывающие постеры были удалены со всех страниц Reebok в социальных сетях.