Матвиенко: Событиям в Афганистане правильную оценку даст история

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В Совете Федерации накануне чествовали участников событий 30-летней давности.

Фото, видео: Пятый канал, Известия/ Алексей Майшев

Понятно, почему собравшиеся в Сочи лидеры сомневаются в скором выводе войск США из Сирии. Сначала их глава центрального командования говорит, что это вопрос нескольких недель, но сегодня исполняющий обязанности министра обороны уже ставит условие — только скоординированно с союзниками по НАТО. А это усложняет все и удлинняет все. А если вспомнить, сколько лет американцы уходят из Афганистана, где штаты потеряли свыше двух тысяч военных и более 800 миллиардов долларов. Самое главное, напрочь отказываются прислушиваться к другим мнениям и чужому опыту. Ровно 30 лет назад территорию Афганистана покинула последняя колонна советских войск. В четверг в Совете Федерации чествовали участников военных действий.

— Сейчас можно услышать разные суждения, разные мнения, разные оценки тех событий. Мне кажется, правильную оценку даст история. Но что можно точно утверждать, это то, что наши солдаты, наши офицеры честно, мужественно выполняли свой воинский долг. Не только боролись с вооруженными экстремистами, но тем самым обеспечивали безопасность и рубежи своего Отечества, — заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Матвиенко напомнила, что советское руководство оказывало Афганистану не только военную помощь. По сей день в Кабуле функционируют университет, школы и больницы, а также целые жилые районы советской постройки.

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