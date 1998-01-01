В Москве открылась госклиника по лечению обжорства и анорексии

В России — пищевые расстройства официально признаны психологическим заболеванием. В Москве открылась первая государственная клиника, где психиатры лечат от обжорства и анорексии.

За последние пять лет число людей с диагнозом ожирение увеличилось в полтора раза. В Роспотребнадзоре заявили, что готовы на радикальные меры — причем взяли опыт почему-то миниатюрной Японии — и предложили штрафовать тех, у кого талия больше 90 сантиметров.

В погоне за идеалом почему-то легко верится не в собственные силы, а в волшебное средство, которое быстро и просто избавит от лишних килограммов. Таблетки, диеты, добавки и другие радикальные средства… Но все это — не больше, чем потеря денег и здоровья.

Радикальный уход по килограммам — что в минус, что в плюс — стал настоящей эпидемией 21го века. В Москве число больных различными пищевыми расстройствами ежегодно увеличивается на пять тысяч человек. На поздних стадиях анорексия и булимия приводят к необратимым последствиям, когда больному уже ничем не помочь. Каждую минуту в мире от этих заболеваний умирает один человек.

Ранее Пятый канал рассказывал, что модели plus-size резко ответили Роспротребнадзору на его идею штрафовать за размер талии.